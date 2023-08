Fiamme sulla collina: anziano cade e si ferisce durante l’incendio

Doppio intervento per i vigili del fuoco che ieri, venerdì 11 agosto, hanno operato nel territorio di Lenola per un incendio in collina nel corso del quale è rimasto ferito un anziano.

L’allarme è scattato poco dopo le 13 per un rogo di vegetazione in località Passignano; qui è giunta la squadra del presidio antincendio boschivo di Fondi, la 11A: il vasto incendio, infatti, stava minacciando anche le culture. Necessario quindi l’intervento anche del Dos dei vigili del fuoco con due elicotteri regionali che hanno domato le fiamme.

Ma nel corso dell’intervento, il personale della 11A ha dovuto operare anche per prestare soccorso a un anziano che, probabilmente preoccupato per l'incendio, si era avventurato nel suo uliveto per controllare la situazione e che cadendo rovinosamente a terra si era ferito al capo. Subito i vigili del fuoco presenti sul posto, insieme anche ai carabinieri forestali e alla protezione civile, hanno prestato le prime cure all’uomo che poi stato trasferito in una zona più sicura per essere poi preso in carico dai sanitari del 118.

Ma quella di ieri è stata una giornata impegnativa per i vigili del fuoco della provincia di Latina che sono intervenuti anche nella zona tra Borgo Sabotino, Borgo Santa Maria e Borgo Bainsizza per lo spegnimento di incendi di vegetazione più o meno estesi. A Terracina, invece, è stato domato un rogo in un’abitazione mentre a San Felice Circeo uno che ha interessato un magazzino.