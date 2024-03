Le notizie più importanti di oggi 16 marzo 2024 a Latina e in provincia

La giornata di oggi, sabato 16 marzo, attraverso il racconto delle notizie più importanti che hanno riguardato la città di Latina e il resto della provincia pontina.

- Ha rubato l'incasso dei videopoker, una somma che si aggirava sui 18.400 euro. Ma ha poi inscenato una rapina che ha denunciato ai carabinieri. I militari, indagando, hanno però smascherato un operaio di Milano residente a Minturno e lo hanno denunciato in stato di libertà per simulazione di reato. La ditta lo ha anche denunciato (qui la storia).

- Un incendio è divampato nella tarda serata di ieri in un'abitazione di Santi Cosma e Damiano. Il fuoco si è sviluppato nella sala da pranzo e ha richiesto l'intervento immediato dei vigili che sono riusciti a domare le fiamme e contenere i danni. Soccorsi i proprietari dell'appartamento, marito e moglie, rimasti intossicati dal fumo.

- Liliane Murekatete, moglie del deputato Soumahoro coinvolta in due inchieste legate alla gestione di fondi pubblici per la gestione dei migranti, presenta una querela alla procura di Latina per sostituzione di persona. Ribadisce infatti di non aver partecipato negli ultimi anni alle assemblee ai consigli di amministrazione della Karibu e sottolinea che le firme sui verbali che attestano la sua presenza siano false e apposte da altri.

- Blitz dei carabinieri in un'abitazione di Campoverde, Aprilia. I carabinieri hanno scoperto e sottoposto a sequestro un fucile artigianale pronto all'uso, illegalmente detenuto. Una coppia, lui 71 anni, lei 43, è stata denunciata.

- Gli agenti della questura di Latina hanno rimpatriato un cittadino marocchino risultato irregolare, accompagnandolo a Fiumicino per l'imbarco su un volo diretto a Casablanca. L'uomo, da quanto risulta, era arrivato sulle coste italiane nel 2021 e aveva due volte presentato domanda per ottenere la protezione internazionale, che gli era stata respinta.