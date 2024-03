Cittadino marocchino irregolare rintracciato a Latina: imbarcato su un volo a Fiumicino per il rimpatrio

Nell'ambito delle attività finalizzate a prevenire reati riconducibili a persone che sono presenti sul territorio italiano in modo irregolare, la questura di Latina ha proceduto all'accompagnamento alla frontiera di Fiumicino di un cittadino marocchino di 52 anni che dovrà essere rimpatriato.

Secondo quanto accertato dalla polizia, l'uomo, entrato in modo irregolare in Italia e sbarcato sulle coste di Lampedusa nel 2021, aveva inizialmente presentato una prima domanda di protezione internazionale che gli era rigettata per manifesta infondatezza dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma. Nel 2023 aveva poi reiterano la domanda e in questa occasione la commissione ne aveva dichiarato l'inammissibilità attestando l'obbligo di rimpatrio e ed entry ban sul territorio dell'Unione europea per la durata di 3 anni.

Si era poi stabilito a Latina dove è stato rintracciato dalla Digos. Verificata la sua irregolarità, il questore di Latina, il 14 marzo, ne ha disposto l'accompagnamento immediato alla frontiera per il rimpatrio, provvedimento poi convalidato dall'autorità giudiziaria. Nel pomeriggio di ieri i poliziotti della questura di Latina hanno quindi proceduto all’accompagnamento a Fiumicino per il successivo imbarco sul volo di rimpatrio con destinazione Casablanca.