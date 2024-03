Incendio nella sala da pranzo di un'abitazione: intossicati marito e moglie

Un incendio è divampato nella serata di ieri, 15 marzo, in un'abitazione di Santi Cosma e Damiano. Il fuoco ha interessato la sala da pranzo dell'appartamento.

All'interno c'erano i proprietari, marito e moglie, di 73 e 64 anni, rimasti lievemente intossicati dal fumo e dalla combustione di alcuni arredi vicini al caminetto. La coppia è stata immediatamente soccorsa dal personale dei vigili del fuoco di Castelforte e dai carabinieri della stazione di Scauri. L'intervento tempestivo ha scongiurato conseguenze peggiori sia per i due coniugi sia per l'abitazione. L'incendio è stato infatti contenuto e non si è propagato ad altri ambienti della casa e il fuoco è stato subito domato.