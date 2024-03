Le notizie più importanti di oggi 21 marzo 2024 a Latina e in provincia

Riviviamo la giornata di oggi, giovedì 21 marzo, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti e interessanti che hanno riguardato Latina e la sua provincia.

- Sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione: questa l'accusa di cui dovranno rispondere davanti al Tribunale le tre persone colpite da una misura cautelare a settembre quando i carabinieri al termine di un’indagine hanno posto sotto sequestro un club privato di Monte San Biagio dove si svolgeva una quotidiana attività di prostituzione che coinvolgeva sette donne, tutte straniere. Oggi il gip ha accolto la richiesta del pubblico ministero rinviando a giudizio gli imputati.

- Surfista soccorso in mare dalla Guardia costiera. A lanciare l’allarme l’amico che non aveva più notizie di lui da tempo. L’intervento della motovedetta che ha recuperato l’uomo in difficoltà per un problema a un elemento del surf.

- Daspo per cinque tifosi nerazzurri: il provvedimento è stato emesso dal questore di Pescara al termine degli accertamenti condotti dalla polizia in seguito alla partita che il Latina Calcio ha giocato allo stadio Adriatico di Pescara nel novembre scorso in Coppa Italia. Secondo quanto ricostruito i supporter sarebbero i responsabili del lancio di fumogeni contro la tribuna avversaria avvenuto al termine del primo tempo.

- “Siamo troppo pochi, qui non si lavora in sicurezza”: protesta questa mattina davanti al carcere di Latina da parte degli agenti di polizia penitenziaria che hanno indetto lo stato di agitazione in tutto il Lazio. La manifestazione, che ha riunito tutte le sigle sindacali – Sappe, Osapp, Uil Pa, Uspp, Cnl Cisl e Cnpp –, ha l’obiettivo di "accendere i riflettori sulla gravità della situazione in cui versano gli istituti penitenziari”.

- La sanità pontina è al collasso: un grido di allarme che arriva dalla Uil al presidente della Regione Francesco Rocca, intervenuto un mese fa a Latina per la Conferenza dei sindaci. Una situazione denunciata con il supporto dei numeri, soprattutto relativi al pronto soccorso, ottenuti da una ricerca nata da un campionamento quotidiano su cinque ospedali della provincia (qui il dossier).

- Sempre in tema sanità, la direttrice generale della Asl pontina Silvia Cavalli si prepara a lasciare Latina. Nella giornata di oggi il presidente della Regione Francesco Rocca ha ufficializzato la sua nomina alla guida della Asl Roma 5 dal 23 marzo. Si attende ora il nome del commissario della Asl di Latina.