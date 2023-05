Breaking news: le notizie più importanti di oggi 25 maggio 2023 a Latina e in provincia

Ripercorriamo questa giornata attraverso le notizie più importanti che oggi, mercoledì 24 maggio, hanno interessato Latina e il resto della provincia.

- La giornata si è aperta con una notizia di cronaca arrivata da Formia, dove due coniugi sono stati trovati in un lago di sangue nella loro stanza da letto, vivi ma agonizzanti. Ad aggredirli,, con botte e coltellate, il figlio, trovato dai poliziotti davanti al palazzo con il coltello ancora insanguinato tra le mani. L'uomo è stato arrestato per duplice tentato omicidio.

- E' Graziella Genovese, 60 anni, la donna morta nell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di giovedì lungo la Pontina, nel territorio di Sabaudia. La donna, come emerso dalle ricostruzione, è deceduta a pochi passi da casa, stava rientrando dopo una giornata di lavoro.

- Uno stato di agitazione e mobilitazione permanente è stato dichiarato dagli avvocati pontini a conclusione di un’assemblea degli iscritti al Foro che si è tenuta nella sede dell’Ufficio del giudice di pace proprio per denunciare ancora lo stato di paralisi in cui versa soprattutto per la cronica mancanza di personale.

- Dopo 13 giorni dal suo rientro in Italia migliorano le condizioni di Marco Pannone. Il giovane fondano, vittima di una brutale aggressione avvenuta a dicembre scorso all'esterno del pub di Londra in cui lavorava, è ora ricoverato al policlinico Gemelli e sembra rispondere bene alle cure e alla riabilitazione.