Le notizie più importanti di oggi 25 marzo 2024 a Latina e in provincia

Ripercorriamo questo lunedì 25 marzo attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti e interessanti che hanno riguardato Latina e la sua provincia.

- Questa giornata si chiude con un evento tragico: un incidente sul lavoro costato la vita a un operaio di 60 anni. L'incidente si è verificato nel comune di Aprilia, in un'azienda che si trova in via della Meccanica. Da quanto si apprende l'uomo stava effettuando lavori sul tetto del capannone quando è precipitato, morendo sul colpo. In corso gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire la dinamica.

- Si è concluso con due condanne e due assoluzioni il processo per l'omicidio di Massimiliano Moro, ucciso a colpi di pistola nella sua abitazione in Q5 il 25 gennaio del 2010 nell'ambito della guerra criminale del capoluogo. La Corte d'assise ha condannato a venti anni di carcere Simone Grenga, quale esecutore materiale, e Ferdinando Ciarelli detto Macù, organizzatore dell'agguato, con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa. Nei loro confronti l'accusa aveva chiesto l'ergastolo. Assolti invece Antoniogiorgio Ciarelli e Ferdinando Di Silvio detto Pupetto, per i quali l'accusa aveva invece chiesto condanne a 30 anni di carcere.

- Indagano i carabinieri su un'auto andata a fuoco nella notte del 24 marzo ad Aprilia. La vettura è stata completamente distrutta dall'incendio. Era stata presa in leasing da un uomo del luogo che l'aveva parcheggiata sotto casa, in un punto diverso da quello in cui è stata ritrovata bruciata. L'uomo non si era accorto che il veicolo era stato rubato.

- Paura per due uomini di 52 e 81 anni, che si sono persi mentre facevano un'escursione in una zona boschiva di Terracina. L'allarme dato da una donna, che ha chiesto aiuto per il marito e per il padre di lui. Si è attivata quindi una task force composta dai carabinieri della stazione locale, dai forestali di Fondi e dai vigili del fuoco, entrati in azione anche con l'ausilio di un elicottero. I due uomini, in buone condizioni di salute, sono stati quindi localizzati e messi in salvo.

- Un uomo è stato salvato in extremis da un tentativo di suicidio. Aveva inviato un messaggio a un medico del Goretti annunciando il proposito di togliersi la vita. Proprio il medico ha allertato i soccorsi e le forze dell'ordine. Quando i carabinieri sono arrivati nell'appartamento, aperto con l'aiuto dei vigili del fuoco, lo hanno trovato privo di sensi a causa della massiccia assunzione di psicofarmaci.

- Latina è tra le 40 città italiane dove si registrano le migliori condizioni climatiche. A dirlo è la classifica che emerge dalla nuova edizione dell’indice del clima del Sole 24 Ore. Si posiziona infatti al 38° posto.Ma l’indice di calore, con 94 giorni di media con temperatura percepita superiore ai 30° C, fa sprofondare Latina al 99esimo posto; mentre è 91esima per le ondate di calore (qui lo studio).