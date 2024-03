Allarme nella notte: auto rubata e data alle fiamme

Auto distrutta dal fuoco nella notte del 24 marzo nel comune di Aprilia. Dopo la segnalazione arrivata al 112, i vigili del fuoco hanno provveduto tempestivamente a domare le fiamme. Subito dopo aver spento il rogo, i carabinieri hanno trovato la tarda di un veicolo preso in leasing da un 50enne del luogo, che è stato subito contattato.

L'uomo ha riferito di aver parcheggiato l'auto sotto casa, in un punto del comune diverso dalla zona in cui è stata ritrovata la vettura avvolta dalle fiamme. Si era trattato dunque di un furto, in seguito al quale l'auto è stata incendiata. L'uomo non si era neppure accorto che il veicolo era stato rubato perché si trovava fuori città. Sull'episodio sono tuttora in corso le indagini dei carabinieri del reparto territoriale.