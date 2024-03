Si perdono tra i boschi durante l'escursione, tratti in salvo padre e figlio

Momenti di paura per due uomini di 52 e 81 anni soccorsi dopo che si erano persi nel corso di una escursione. Nella mattinata di ieri, domenica 24 marzo, sono intervenuti a Terracina i carabinieri con la collaborazione anche dei vigili del fuoco riuscendo a trarre in salvo i due uomini.

A lanciare l’allarme presso la locale Stazione dell’Arma era stata una donna che attraverso una chiamata ha chiesto aiuto per il marito di 52 anni che in compagnia di suo padre si era perso in una zona boschiva nel corso di un’escursione.

Subito si è attivata una vera e propria task force che ha visto scendere in campo i carabinieri della Stazione di Terracina insieme ai forestali di Fondi e ai vigili del fuoco, anche con l’ausilio anche di un elicottero. Così è stato possibile localizzare i due uomini che sono poi stati recuperati.

In buone condizioni i due sfortunati escursionisti hanno poi potuto fare ritorno a casa.