Le notizie più importanti di oggi 26 febbraio 2024 a Latina e in provincia

Il racconto della giornata di oggi, slunedì 26 febbraio, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti che hanno interessato Latina e la sua provincia.

- E' risultato positivo all'assunzione di stupefacenti ed è stato arrestato per omicidio stradale il conducente del suv che domenica ha travolto e ucciso un ciclista. La vittima è Riccardo Giorgi, 39enne di Terracina. L'uomo era in sella alla bici lungo la Migliara 51, nel territorio di Pontinia, quando è stato investito dall'auto.

- Un 27enne arrestato a Latina Scalo. E' stato trovato con dosi di stupefacente in casa e quasi un chilo di cocaina nascosto in un'auto di cui aveva le chiavi. La vettura, in apparenza abbandonata, era parcheggiata poco lontano dall'abitazione. Gli accertamenti degli investigatori della squadra mobile sono partiti da una segnalazione anonima arriva sulla app della polizia di Stato YouPol.

- Sono tornati in libertà con l'obbligo di firma i cinque giovanissimi, componenti di una banda, arrestati perché responsabili di un furto all'interno di un appartamento di Aprilia. Nel corso del processo per direttissima in tribunale sono stati ricostruiti i passaggi che hanno portato all'arresto, seguendo un'auto presa a noleggio a Napoli.

- Scacco alla banda che gestiva il contrabbando di sigarette: traffici per più di 7.600 chili di “bionde”. Sono 42 le persone indagate dalla Dda di Napoli per associazione a delinquere finalizzata alla vendita di sigarette di contrabbando; due vivono a Minturno.

- Ancora una notizia di cronaca che arriva da Minturno. Un pensionato, infastidito dal cane di una sua vicina di casa, ha preso uno dei fucili che aveva in casa e gli ha sparato, ferendolo con 30 pallini. E' stato denunciato dai carabinieri.

- Si è tenuta oggi a Latina, convocata dalla sindaca Matilde Celentano, la conferenza dei sindaci sulla sanità, alla presenza del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. Proprio il governatore del Lazio ha fatto il punto sulla programmazione della rete ospedaliera in provincia 2024-2026, soffermandosi sui nuovi ospedali di Latina e del Golfo, sui lavori di ampliamento al pronto soccorso del Goretti e sulle nuove discipline che arriveranno a Latina, tra cui la Cardiochirurgia.