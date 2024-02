Scacco alla banda del contrabbando di sigarette: traffici per più di 7.600 chili di “bionde”

Ci sono anche due uomini che vivono nel sud pontino, e in particolare a Minturno, tra le 42 persone indagate dalla Dda di Napoli per associazione a delinquere finalizzata alla vendita di sigarette di contrabbando. Come riporta questa mattina CasertaNews, i pubblici ministeri Alessandra Converso e Valeria Gonzalez y Reyero hanno notificato gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari e si preparano a chiedere il giudizio.

Secondo l'accusa il sodalizio criminale si sarebbe articolato su più livelli, vale a dire in 12 sottogruppi coordinati tra loro che si sarebbero occupati dell'introduzione, vendita, trasporto, acquisto e detenzione di tabacchi lavorati esteri. Le sigarette di contrabbando, una volta entrate in Italia ed acquistate dai vari gruppi, venivano in parte cedute ad altri 'grossisti' del gruppo e successivamente destinate alla vendita al pubblico su bancarelle distribuite sul territorio, tra le province di Napoli - tra Giugliano, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Cicciano e Casoria - e quella di Caserta - tra Capua, San Cipriano d'Aversa, Orta di Atella e Succivo.

Tra le 42 persone figurano anche due uomini di origini polacche che sono residenti a Minturno che facevano parte proprio del cosiddetto “gruppo dei polacchi”. Entrambi sono considerati promotori e organizzatori dell’associazione; operando insieme ad altri soggetti non ancora identificati avrebbero coordinato l’attività di commercio di tabacchi lavorati esseri. Le indagini, riscontrate dalle attività di intercettazione telefonica, hanno permesso di accertare da parte dell’intera organizzazione la vendita, tra novembre 2018 e giugno 2019, di almeno 25 carichi per un peso complessivo di 7612 chili di sigarette di contrabbando.