Le notizie più importanti di oggi 26 settembre 2023 a Latina e in provincia

Riviviamo insieme la giornata di oggi, martedì 26 settembre, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti che hanno riguardato Latina e la provincia pontina.

- Un giovane di appena 18 anni è stato arrestato dai carabinieri ad Aprilia perché trovato in possesso di quasi un chilo e mezzo di droga - tra cocaina e crack - e armi: un’operazione frutto di una costante attività di monitoraggio del territorio da parte dei militari. Ma dopo il maxi sequestro le indagini continuano.

- 185 lavoratori irregolari, 12 dei quali completamente in nero, 90mila euro di compensi sommersi: questo il quadro tratteggiato dalla Guardia di Finanza al termine di una indagine sul lavoro nero che ha interessato tre aziende che operano all’interno del Mof di Fondi (qui tutti i dettagli dell'operazione).

- Percepiva indebitamente il reddito di cittadinanza: per questo i carabinieri hanno denunciato un uomo di 73 anni, Pietro Canori, personaggio molto noto agli archivi delle forze dell'ordine con una condanna e arresti alle spalle per traffico di droga. Le indagini sono state condotte dal Nucleo investigativo e del personale del Nucleo Ispettorato del lavoro dei carabinieri.

- Nuova udienza questa mattina del processo “Puro Sangue Ciarelli” a carico di nove componenti dell’omonimo clan che hanno scelto di essere giudicati con il rito ordinario. A sorpresa uno dei testimoni dell’accusa, una vittima del gruppo, ha praticamente ritrattato le accuse relative ad alcune intimidazioni ricevute.

- Infine un promemoria per la giornata di domani: è infatti previsto per le 12 di mercoledì 27 settembre il test IT-alert, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale. A quell’ora tutti i cellulari nella provincia pontina e in tutto il Lazio saranno raggiunti da un messaggio e suoneranno contemporaneamente emettendo un suono distintivo diverso da quello delle notifiche a cui siamo abituati. IT-alert è il nuovo sistema di allarme pubblico per l'informazione diretta alla popolazione in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso (qui tutto quello che c’è da sapere).