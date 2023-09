Stretta sullo spaccio ad Aprilia: arrestato un 18enne con un chilo e mezzo di droga e armi

Sta portando a importanti risultati l’attività dei carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia, guidati dal tenente colonnello Paolo Guida, che rientra nell’ambito delle strategie di contrasto richieste dal comandante provinciale, il colonnello Christian Angelillo. Nelle scorse ore i militari hanno arrestato un giovane di 18 anni trovato in possesso di quasi un chilo e mezzo di droga e di armi.

Un’operazione che si inserisce nel filone delle attività che già a partire da questa estate sono state intensificate dal Reparto Territoriale di Aprilia su tutto il territorio e che puntano anche al recupero delle zone periferiche, al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e quindi anche all’arresto di quei soggetti che cercano di aprire nuove piazze di spaccio. Un'attività in cui si inseriscono anche i servizi svolti nei mesi scorsi nel quartiere Toscanini o l’arresto nelle ultime settimane di un 40enne trovato in possesso, tra le altre cose, anche di sette pistole e quasi 4 chili di droga.

Questa ultima operazione altro non è che il frutto di una costante attività di monitoraggio del territorio da parte dei militari che cercando di fare sentire forte la loro presenza per alimentare quel senso di sicurezza da parte dei cittadini. E così, nel corso di una perquisizione in un locale nelle disponibilità del 18enne finito agli arresti i carabinieri hanno trovato 1 chilo e 417 grammi di droga tra cocaina e crack, una pistola semiautomatica mod “P38” calibro 9, un fucile a pompa calibro 12, 73 cartucce di vario calibro.

Al termine delle formalità di rito il giovane è stato arrestato e portato in carcere, quanto rinvenuto è stato invece sequestrato. L’ipotesi è che il 18enne potesse custodire le armi e la droga per conto di qualche altra persona; particolare questo su cui i carabinieri al momento non si sbilanciano ma l’attività dei militari non si ferma, le indagini e gli accertamenti sono ancora in corso.