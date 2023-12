Le notizie più importanti di oggi 27 dicembre 2023 a Latina e in provincia

Riviviamo la giornata di oggi, mercoledì 27 dicembre, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti che hanno interessato Latina e tutta la provincia pontina.

- Interrogatorio in carcere per il giovane di 28 anni di origini indiane arrestato il giorno della vigilia di Natale con l’accusa di violenza sessuale e lesioni ai danni di una 16enne. Comparso davanti al giudice per l'udienza di convalida ha risposto alle domande fornendo la propria versione di quanto accaduto. Fermo convalidato.

- Grave incidente nel pomeriggio di oggi sulla Frosinone Mare. Due i veicoli coinvolti nello scontro avvenuto nel territorio di Sonnino e sono due anche i feriti; necessario per i soccorsi anche l’arrivo di un’eliambualnza. Sul posto oltre ai sanitari del 118, anche i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e il personale Anas.

- Torna davanti alla Corte di Assise di appello di Roma il processo per la morte di Desirée Mariottini, la 16enne di Cisterna trovata senza vita in un palazzo abbandonato nel quartiere San Lorenzo a Roma il 19 ottobre 2018. Il nuovo processo parte il 17 aprile dopo che la Corte di Cassazione a ottobre, accogliendo i ricorsi presentati dai legali dei quattro imputati, aveva annullato parte della precedente sentenza emessa dalla stessa Corte di assise di appello.

- Saranno celebrati domani, giovedì 28 dicembre, ad Anzio i funerali di Carlo Pica, il 60enne noto commerciante deceduto dopo un malore il giorno della vigilia di Natale a Latina. Lutto e cordoglio sia nel capoluogo che nella città sul litorale laziale, terra di origine di Pica.

- E’ stata approvata in Consiglio comunale la delibera che conclude l’iter avviato dalla giunta Celentano per la definizione della transazione con la società Latina Ambiente in fallimento. Il Comune verserà alla curatela 6 milioni di euro a fronte di una pretesa creditoria di circa 18 milioni di euro, comprensiva di spese e interessi legali, chiudendo definitivamente tre contenziosi in essere, il più vecchio dei quali risalente al 2016. Pesanti le critiche dall’opposizione.