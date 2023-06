Le notizie più importanti di oggi 27 giugno 2023 a Latina e nella provincia pontina

Ripercorriamo la giornata di oggi, martedì 27 giugno, attraverso le notizie e i fatti più importanti che hanno interessato Latina e la provincia pontina.

- Una insegnante di matematica è stata indagata per maltrattamenti e rischia la sospensione. La donna è accusata di aver insultato per mesi un suo allievo di 10 anni rivolgendosi a lui con frasi offensive. I fatti in una scuola elementare di Terracina.

- Il cadavere di un uomo è stato trovato questa mattina all’alba sui binari della tratta Roma-Napoli tra Pomezia e Campoleone. Le circostanze del decesso sono ancora tutte da chiarire ma il sospetto è che l'uomo si trovasse a bordo di un treno e che sia sbalzato fuori dal finestrino. Sono in corso le indagini.

- Una donna di 47 anni è stata arrestata dopo essere stata sorpresa a portare droga al figlio detenuto nel carcere di via Aspromonte a Latina: mentre i due parlavano nella sala colloqui della struttura la donna ha consegnato al ragazzo un involucro contenente cannabis e lui lo ha nascosto nei pantaloni. Una scena che però non è sfuggita a un agente penitenziario.

- Due uomini sono stati condannati per una rapina messa a segno nel novembre dello scorso anno in un negozio h24 di bevande e snack a Latina alla quale seguì un rocambolesco inseguimento dal capoluogo pontino a Cisterna da parte sia della vittima del colpo che poi anche dei carabinieri.