Rapina al distributore h24 e fuga con inseguimento da Latina a Cisterna, due condanne

Si è concluso con due condanne il processo a carico di Rocco Torsello, 48 anni e Andrea Cupellaro, 28 anni, autori di una rapina alla quale seguì un rocambolesco inseguimento da parte sia della vittima del colpo che poi anche dei carabinieri.

Questa mattina nell’ultima udienza del processo il Tribunale di Latina presieduto da Gian Luca Soana ha condannato Torsello a 6 anni e otto mesi – a fronte di una richiesta del pubblico ministero Andrea D’Angeli di 9 anni – e Cupellaro a 6 anni contro una richiesta dell’accusa di 6 anni e 8 mesi. Entrambi erano difesi dall’avvocato Alessia Vita e accusati di rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

I due la sera del 22 novembre dello scorso anno erano stati sorpresi dal gestore di un negozio h24 di bevande e snack in via IV Novembre a Latina mentre svaligiavano l’incasso della giornata. L’uomo aveva iniziato ad inseguirli a bordo della sua auto ed era anche stato speronato ma nel frattempo aveva avvertito i carabinieri. La vettura con i rapinatori aveva imboccato la Pontina e percorso qualche decina di chilometri cambiando più volte direzione di marcia fino ad arrivare a Cisterna, dove risiedono entrambi. Qui avevano abbandonato l’auto per proseguire la fuga a piedi ma erano stati raggiunti e bloccati dai militari dell’Arma. Oggi per entrambi è arrivata la condanna.