Le notizie più importanti di oggi 28 marzo 2024 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, giovedì 28 marzo, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti e interessanti che hanno riguardato Latina e la sua provincia.

- Minacce di morte in aula a un magistrato del tribunale di Latina da parte di un imputato che lo stesso giudice aveva appena condannato. E' accaduto nell'aula A del palazzo di giustizia dove un 60enne, nei cui confronti era stato appena letto il verdetto con una pena di un anno e quattro mesi di carcere, si è avvicinato al giudice monocratico Clara Trapuzzano e le ha urlato contro "Mi metto il passamontagna e ti sparo".

- Si riparte da zero o quasi nel processo a carico dei due medici che diedero il nulla osta grazie al quale il carabiniere Luigi Capasso ottenne nuovamente l’uso dell’arma di ordinanza, con cui, il 28 febbraio 2018, uccise a Cisterna le due figlie Alessia e Martina, dopo avere ferito la moglie Antonietta Gargiulo. Imputati il medico di fiducia di Capasso e il medico militare presso il servizio di infermeria del presidio di Velletri, chiamati a rispondere di omicidio colposo per aver sottoscritto le certificazioni grazie alle quali al militare era stata restituita la pistola che la stessa Arma dei carabinieri gli aveva tolto dopo una denuncia della moglie (qui la notizia completa).

- Si è messa subito al lavoro la neo commissaria straordinaria della Asl di Latina Sabrina Cenciarelli nominata ieri dal presidente della Regione Francesco Rocca. Il giorno dopo la nomina ufficiale Cenciarelli, con una nota, ha voluto ringraziare il governatore del Lazio e il direttore Salute Andrea Urbani.

- Crolla un albero per il maltempo a Latina: tragedia sfiorata davanti alla scuola. L'albero è caduto nella piazzetta che si trova davanti all’elementare che fa parte dell’istituto comprensivo Frezzotti-Corradini in un momento, fortunatamente, lontano dall’orario di entrata e uscita dei bambini.

- Due atti vandalici sono stati commessi in diverse giornate in due plessi scolastici del comune di Cori. Nel primo caso ignoti hanno lanciato sassi rompendo il vetro della finestra di un'aula, nel secondo invece sono state rubate le chiavi della palestra e del cancello di ingresso dell'istituto. Carabinieri al lavoro per risalire ai responsabili.

- L'isola pedonale a Latina è ora ufficiale, grazie a una delibera approvata questo pomeriggio dalla giunta. Nella stessa delibera viene però sancito un cambiamento importante: si riapre infatti al traffico un tratto importante del centro storico: quello compreso tra Corso Matteotti, piazza del Popolo e via Diaz, dove saranno istituiti nuovi stalli per la sosta.