Le notizie più importanti di oggi 28 settembre 2023 a Latina e in provincia

Riviviamo insieme la giornata di oggi, giovedì 28 settembre, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti che hanno riguardato Latina e la provincia pontina.

- Inseguimento per le strade di Latina intorno all’ora di pranzo di oggi: un intervento lampo degli agenti che in pochissimo tempo ha permesso di bloccare nei pressi di via Polusca un’auto in fuga. A bordo un uomo e una donna che sono poi stati arrestati insieme a un altro uomo intercettato mentre scappava a piedi; tutti e tre sono considerati gli autori di un colpo che poco prima era stato messo a segno in una villa.

- Gestione illecita di rifiuti: questo il reato per il quale è stato denunciato il responsabile tecnico della gestione dei rifiuti nonché rappresentante legale della società De Vizia di Terracina. Il provvedimento è scattato al termine di specifiche ispezioni ai mezzi della società che nella città si occupa del servizio di raccolta e trasporto di rifiuti urbani. Le indagini dei carabinieri del nucleo forestale sono iniziate in seguito all'esposto presentato da un cittadino e a una serie di segnalazioni arrivate dai residenti.

- Violenza sessuale aggravata dal fatto che la vittima ha meno di 14 anni: questo il reato di cui deve rispondere un giovane di 24 anni originario del Bangladesh rinviato a giudizio oggi a Latina: è accusato di aver palpeggiato più volte una 13enne all’interno di una attività commerciale in cui lavorava come dipendente a Terracina.

- Hanno simulato un incidente su una delle strade isolate di Sermoneta con l’obiettivo di truffare una donna di 70 anni che era da sola alla guida della sua auto. Ma l’anziana ha capito tutto e ha allertato i carabinieri che sono riusciti ad accertare il raggiro e a identificare i due responsabili, una coppia di giovani. Per loro è scattata la denuncia.

- Tiene ancora banco in Comune il “caso” dell’ingegner Agostino Marcheselli e della nomina del nuovo direttore generale. Il tema è stato discusso nel question time di oggi con l’assessora Ada Nasti che ha risposto alle interrogazioni dei consiglieri di Latina Bene Comune. Risposte che non hanno placato la polemica. Anzi.