Simulano un incidente stradale e si fanno consegnare dalla vittima 300 euro

Avevano simulato un incidente stradale su una delle strade isolate del territorio di Sermoneta, prendendo di mira una donna di 70 anni che era da sola alla guida della sua auto. L'episodio risale allo scorso aprile e dopo la denuncia della vittima i carabinieri della stazione locale sono riusciti ad accertare la truffa e a identificare e denunciare i due responsabili, una coppia di giovani di origine campana.

La signora, mentre stava guidando per le strade del paese, era stata fermata da un altro automobilista per constatare i danni di un sinistro stradale. Appena scesa si era resa conto che lievi danni risultavano in effetti su entrambi i veicoli, salvo poi accorgersi, più tardi, che il danno sul suo paraurti non era altro che una macchia, fatta dai truffatori proprio allo scopo di simulare gli effetti di un sinistro che in realtà non c'era stato. La donna però si era vista costretta a pagare subito la somma di 300 euro per risolvere subito la questione ed evitare che aumentasse il premio assicurativo. Poco dopo però si era resa conto di essere caduta in una truffa ben architettata e aveva quindi sporto denuncia ai carabinieri.

Le indagini dei militari si sono ora concluse e hanno portato alla denuncia di un uomo e una donna.

.