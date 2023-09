Furto in una villa, ladri inseguiti dalla polizia e bloccati: tre arresti

E' finito con tre arresti l'intervento lampo della polizia seguito a una segnalazione di un furto consumato questa mattina, 28 settembre, all'interno di un'abitazione. Dopo un inseguimento per le vie cittadine un'auto è stata bloccata all'altezza della rotonda di via Polusca. Il quadro di quanto avvenuto sotto gli occhi di numerosi passanti e automobilisti si fa ora più chiaro.

Quando i poliziotti hanno raggiunto l'abitazione si sono imbattuti nell'auto in fuga. Uno degli occupanti è riuscito a scappare a piedi ma è stato rintracciato e fermato poco dopo dalla squadra mobile, gli altri due sono stati condotti subito negli uffici della questura. Si tratta di tre cittadini sudamericani, due uomini e una donna, tutti finiti agli arresti per il furto consumato poco prima in una villa.

La squadra mobile già indagava su numerosi furti in appartamento avvenuti in pieno giorno nelle ultime settimane nelle zone residenziali della città. E ora le indagini proseguono e la posizione dei tre arrestati è al vaglio per comprendere se possano essersi resi responsabili di altri episodi analoghi.