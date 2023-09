Inseguimento per le vie cittadine: auto sospetta bloccata dalla polizia

Un inseguimento per le strade cittadine, terminato con un'auto bloccata dalla polizia e gli occupanti portati negli uffici della questura. Le pattuglie della squadra volante a sirene spiegate hanno inseguito una suv nella tarda mattinata di oggi, sotto gli occhi di numerosi passanti e automobilisti, riuscendo a bloccarlo all'altezza della rotonda di via Polusca a Latina.

Due persone che erano a bordo sono state identificate e perquisite e poi condotte in questura. Da quanto si apprende poco prima in un quartiere poco distante era stato segnalato un furto all'interno dell'abitazione. Non si conoscono ancora con chiarezza i dettagli della vicenda, ma la posizione delle persone identificate è tuttora al vaglio degli agenti di polizia.