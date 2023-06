Le notizie più importanti di oggi 29 giugno 2023 a Latina e nella provincia pontina

Quali sono le notizie più importanti di oggi, giovedì 29 giugno? Ripercorriamo questa giornata attraverso i fatti e le storie più interessanti che hanno riguardato Latina e la provincia pontina

- Dopo uno scambio di missive e l’appello di Tiziano Ferro a sostenere il Lazio Pride è arrivata la decisione del Comune di Latina: sarà concesso il patrocinio alla manifestazione in programma l’8 luglio nel capoluogo a Latina. L’annuncio da parte della sindaca Matilde Celentano che con un’altra lettera ha risposto oggi al cantante.

- Otto anni di carcere: questa la richiesta di condanna da parte dell’accusa nell’ambito del processo a carico di Cesare De Rosa, il 29enne di Latina che deve rispondere di tentato omicidio per avere sparato e ferito in modo grave un uomo di nazionalità marocchina. I fatti nell’aprile del 2022 in via Londra.

- Quasi un chilo di droga sequestrato, tra hashish e cocaina, e un arresto: questo il bilancio di un’operazione di contrasto allo spaccio condotta dalla Guardia di Finanza a Terracina. L’ingente quantitativo dello stupefacente rinvenuto nel corso di una perquisizione domiciliare in casa dell’uomo finito agli arresti.

- Un uomo di 47 anni è finito in carcere per aver minacciato attraverso i social l’ex compagna. Sono stati i carabinieri a dare esecuzione all’ordine di carcerazione nei confronti del 47enne per il quale si sono aperte ora le porte della casa circondariale di Cassino.