La sindaca Celentano scrive a Tiziano Ferro: il popolo dei social riaccende il dibattito sui diritti civili

Durante il concerto a Roma Tiziano Ferro omaggia Latina, la città delle sue origini, con una dichiarazione d'amore e una felpa indossata sul palco. Manda in visibilio i fan pontini che si sono riversati all'Olimpico e smuove qualcosa anche nei palazzi del Comune, dove la sindaca Matilde Celentano, scossa da orgoglio e senso di appartenenza, decide di scrivergli una lettera. Ecco il testo integrale:

Carissimo Tiziano Ferro,

le rivolgo il mio ringraziamento, interpretando anche il sentire comune dei nostri concittadini, per la meravigliosa dichiarazione d’amore che ha rivolto a Latina.

Il concerto all’Olimpico ci ha onorato tutti. E’ bastata la scritta “Latina” sulla felpa e la canzone “Ti voglio bene” per rinnovare, con grande commozione, quell’affetto reciproco verso la nostra città che ci accomuna. Siamo orgogliosi di averla come concittadino, siamo orgogliosi di sapere che un grande artista come lei, famoso in tutto il mondo, non perda occasione per rilanciare il nome della città che le ha dato i natali. Non è un dettaglio da poco. E’ un grandissimo gesto d’amore che va valorizzato.

Colgo l’occasione per invitarla in Comune quanto prima. Sono una sua fan e non vedo l’ora di conoscerla di persona: sentire le sue parole è per me sempre un’emozione forte. Un sentimento condiviso, ne sono certa, dalla maggior parte dei nostri concittadini oltre che da milioni di persone in tutto il mondo. Per questa ragione, vorrei verificare se ci fosse la possibilità, nel prossimo futuro, per inserire Latina tra le tappe dei suoi concerti.

Latina, 26 giugno 2023

Matilde Celentano

sindaco di Latina

Una lettera pubblicata sul sito dell'amministrazione comunale, che fa presto il giro dei social, Facebook e Instagram. E' un invito in Comune e anche a inserire il capoluogo pontino come tappa dei suoi prossimi tour, che finisce però inevitabilmente per riaccendere il dibattito sul tema dei diritti civili delle coppie omosessuali in un momento particolarmente buio e delicato. Se il cantautore pontino ha infatti omaggiato la sua città natale, dallo stesso palco dell'Olimpico, durante il concerto di sabato scorso, ha anche ricordato l'appuntamento con il Lazio Pride in programma a Latina il prossimo 8 luglio, a cui il Comune di Latina non ha neanche dato il patrocinio. Lo ha fatto leggendo, con voce rotta dall'emozione, una lettera sul tema dell'omofobia e delle discriminazioni, che si chiude con un appello finale: "Prendetevi la vostra vita ragazzi, qualunque essa sia, diventate ciò che volete e non ciò che gli altri vi impongono per favore". Del resto lo stesso cantautore, sposato negli Stati Uniti con Victor Allen e padre di due bambini, sempre schierato nella battaglia per i diritti civili, era stato testimonial del primo Lazio Pride del 2016 organizzato a Latina e aveva sempre dichiarato di non voler fare il passaporto italiano ai suoi figli perché nel suo Paese di origine avrebbero avuto un diritto a metà per quanto riguarda il riconoscimento di entrambi i genitori.

Ecco dunque che, sorvolando su questo tema scottante, la sindaca di Fratelli d'Italia finisce per riaccendere la polemica. E in molti sui social non mancano di farle notare l'incoerenza. Tra chi plaude alla lettera scritta a Tiziano e chi le fa invece notare che sarebbe preferibile occuparsi prima del decoro della città che amministra, il popolo dei social si scatena proprio sul tema dei diritti civili. "Pertanto la sindaca condivide le scelte fatte dall'artista in tema di diritti civili? Altrimenti è pura ipocrisia", "Cara sindaca spero proprio che venga a darle una lezione sui diritti delle persone. Aggiunga un paio di righe alla sua lettera prendendo le distanze dal suo partito", "Vorrei proprio vedere se si presenta all'anagrafe per registrare un figlio che accoglienza gli riserva": sono solo una piccolissima parte dei commenti comparsi sul profilo del Comune di Latina a margine della lettera di Matilde Celentano. Un invito della città dunque a andare un po' più a fondo alle questioni che animano, oggi più che mai, il dibattito pubblico in tema di diritti e discriminazioni.