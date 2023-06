Tentato omicidio a via Londra, l'accusa chiede una condanna a 8 anni di carcere

Otto anni di carcere. E’ quanto ha chiesto l’accusa nel processo a carico di Cesare De Rosa, il 29enne di Latina accusato di tentato omicidio per avere sparato e ferito in modo grave un uomo di nazionalità marocchina.

Il giovane, assistito dall’avvocato Oreste Palmieri, questa mattina è comparso davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina Mario La Rosa per essere processato, su richiesta della difesa, con rito abbreviato.

I fatti oggetto del procedimento risalgono al 16 aprile dello scorso anno quando De Rosa aveva intimato alla vittima di lasciare un alloggio che questa si era ricavato all’interno di un edificio abbandonato in via Londra. La situazione era poi degenerata e l’imputato aveva esploso due colpi di pistola contro lo straniero colpendolo all’addome. L’uomo era stato trasportato all’ospedale Goretti e sottoposto ad un intervento chirurgico. Nel frattempo De Rosa era fuggito a bordo di un’auto, poi abbandonata, poi aveva lasciato latina e si era rifugiato da alcuni parenti in provincia di Caserta dove gli agenti della Squadra mobile lo avevano rintracciato e arrestato.

Ieri l’udienza nel corso della quale il pubblico ministero Valerio De Luca ha chiesto una condanna a otto anni di carcere. Richiesta alla quale si è associata la parte civile rappresentata dall’avvocato Amleto Coronella. La difesa ha invece chiesto l’assoluzione. Si torna in aula lunedì per le repliche del pubblico ministero prima che il gup entri in camera di consiglio per la sentenza.