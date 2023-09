Le notizie più importanti di oggi 29 settembre 2023 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, giovedì 28 settembre, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti che hanno riguardato Latina e la provincia pontina.

- Un dramma si è consumato nel comune di Priverno, dove un ragazzo di 25 anni ha perso la vita mentre lavorava alla legna in zona Boschetto. Il trattore che stava guidando si è ribaltato e il giovane è rimasto schiacciato.

- Un giro di prostituzione è stato scoperto in un locale notturno di Monte San Biagio. I carabinieri, dopo la denuncia di un cliente, hanno avviato indagini e scoperto che all'interno almeno sette ragazze, tutte straniere, erano coinvolte nell'attività di prostituzione gestita dal proprietario dell'esercizio commerciale. Quest'ultimo è finito agli arresti, per altri due suoi collaboratori è scattato invece l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (leggi qui la notizia completa).

- Una brutta storia di revenge porn arriva invece dal capoluogo: una donna che si era rivolta a un cartomante per un problema sentimentale alla fine è rimasta vittima di un terribile ricatto. Il cartomante infatti ha minacciato di divulgare le immagini della signora nuda se lei non avesse pagato una certa somma di denaro. L'uomo è accusato di estorsione e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (leggi qui la storia).

- Anche la provincia pontina è finita in un'indagine condotta dalla guardia di finanza che ha smascherato un sistema collaudato di truffe alle assicurazioni basato su falsi incidenti. Due gli arresti. Al centro dell'inchiesta il titolare di un'autocarrozzeria di Nettuno. Altri 25 sono invece gli indagati, coinvolti a vario titolo nei falsi incidenti, residenti ad Anzio, Roma e anche a Latina, Aprilia, Cisterna e Sezze.

- Emergono dettagli sull'operazione lampo condotta ieri dalla polizia a Latina, finita con tre arresti a carico di altrettanti cittadini di nazionalità cilena. Uno dei ladri è stato sorpreso dalla polizia con la cassaforte appena rubata sotto il braccio. L'auto della banda è stata inseguita e poi bloccata dalle pattuglie (la notizia).

- Anche Latina, come Gaeta, è ufficialmente in corsa per diventare la Capitale italiana della cultura 2026. Il dossier dal titolo “Latina bonum facere” è stato presentato lo scorso 27 settembre al Ministero della Cultura e concorre all’ambito riconoscimento insieme ad altre quindici proposte, tra cui appunto anche Gaeta. La provincia pontina, infatti, è l’unica ad aver presentato due candidature.