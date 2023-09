Chiede aiuto al cartomante ma lui la ricatta con le foto hard

Estorsione e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, in parole povere revenge porn. Sono questi i reati dei quali è chiamato a rispondere un cartomante denunciato da una donna di Latina che si era rivolta a lui per un problema sentimentale e che alla fine si è vista ricattare.

La vicenda risale a febbraio 2021 quando la vittima contatta un cartomante attraverso un sito e chiede aiuto affinché l’uomo con il quale aveva una relazione sentimentale e con il quale si era consumata una rottura, torni insieme a lei. Il cartomante le suggerisce di farsi una foto completamente nuda con nove candele rosse accese a accanto la foto di lui. Grazie a questo rituale, almeno secondo il mago, l’ex compagno sarebbe tornato da lei.

In realtà per la donna a questo punto inizia un vero e proprio incubo: lui le chiede 450 euro ma lei si rifiuta di pagare quella somma e lui, molto arrabbiato, la minaccia di inviare le sue foto ai figli e al datore di lavoro. Alle fine lei decide di denunciarlo e ieri il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina Mario La Rosa, accogl8iendo la richiesta del pubblico ministero Antonio Sgarrella, ha rinviato a giudizio sia il mago che una donna ritenuta sua complica. Il processo prenderà il via l’11 aprila del prossimo anno.