Le notizie più importanti di oggi 30 settembre 2023 a Latina e in provincia

Riviviamo insieme la giornata di oggi, sabato 30 settembre, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti che hanno riguardato Latina e la provincia pontina.

- Sono in corso le ricerche di un uomo che risulta disperso lungo la via Francigena, nella zona tra Sezze e Sermoneta. L’uomo, un irlandese che parla poco italiano visto l’ultima volta due giorni fa quando ha lasciato il B&B dove alloggia, ha lanciato l’allarme intorno a mezzogiorno senza riuscire a indicare dove si trovava, poi di lui più nessuna notizia. Il suo cellulare si è spento. Non è chiaro quindi quando abbia intrapreso il suo percorso sulla Francigena; attivata una task force per le ricerche.

- Un detenuto ha ferito un agente e un altro ha incendiato la sua stanza: a dare notizia dei due episodi che sono avvenuti nel carcere di via Aspromonte a Latina è stato l’Uspp Lazio con il suo segretario regionale Daniele Nicastrini. Due episodi che per il sindacalista evidenziano “il grave problema della gestione dei detenuti psichiatrici e altri con problemi di carattere comportamentali”.

- Oggi è il giorno del dolore a Priverno e Maenza per la morte di Ludovico Passeri, il giovane di 25 anni che ieri ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato dal trattore mentre stava lavorando in località Boschetto. Cordoglio e vicinanza alla famiglia sono stati espressi anche dai sindaci dei due paesi, Anna Maria Bilancia e Claudio Sperduti.

- Le incomprensioni e le liti sono gradualmente degenerate fino a quando il padre le ha tagliato i cavi dell'energia elettrica e i tubi del gas e ha distrutto a colpi di martello i gradini della scala per impedirle di entrare o uscire da casa, e la figlia lo ha denunciato ai carabinieri. Dopo una serie di accertamenti la Procura ha chiesto e ottenuto dal gip un provvedimento di divieto di avvicinamento alla figlia nei confronti del padre che è dovuto andare via da casa.