Le notizie più importanti di oggi 7 marzo 2024 a Latina e in provincia

Il racconto della giornata di oggi, giovedì 7 marzo, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti e rilevanti che hanno interessato Latina e la sua provincia.

- Un uomo avrebbe abusato di una collega, è indagato per violenza sessuale e ha anche perso il posto di lavoro perchè è stato licenziato. L'uomo, 58 anni, era impiegato in una struttura sanitaria del capoluogo pontino e circa un anno fa è stato denunciato da una donna, 56 anni, dipendente della stessa azienda. Le indagini si sono concluse con la richiesta di un'ordinanza di divieto di avvicinamento alla parte offesa, ordinanza che è stata emessa pochi giorni fa dal giudice per le indagini preliminari Giuseppe Cario.

- Saranno ascoltate in sede di incidente probatorio, in modalità protetta con il supporto di un psicologo, tre delle cinque vittime che si sono costituite parte civile nel processo a carico dell'ex docente di religione presso il liceo scientifico Majorana di Latina, accusato di abusi sessuali su cinque ragazzini minorenni (qui la notizia completa).

- Dolore per la morte di Giuseppe Maiolo, il 17enne che ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Formia nella giornata di ieri. Il sinistro sulla regionale 630. Il minorenne era alla guida di uno scooter che è stato travolto da un autocarro. E’ la sesta vittima negli ultimi 10 giorni sulle strade della provincia di Latina.

- E' arrivata oggi la decisione del Tar di Latina sul caso del progetto A Gonfie vele, il cui iter era stato “bloccato” dal ricorso della società Nuova Residence. I giudici amministrativi. con un'ordinanza, hanno preso atto della rinuncia alla domanda autelare depositata dalla srl rilevando la “mancanza attuale di pregiudizio grave e irreparabile per l’interesse della ricorrente". Una decisione accolta con soddisfazione dall’Ater che alla luce di tale pronunciamento ha già effettuato la consegna dell'appalto che verrà formalizzato con la sottoscrizione del contratto il 14 marzo prossimo.

- Nuovo servizio Alto impatto nel comune di Aprilia. Sotto il coordinamento della prefettura di Latina questura, Arma dei carabinieri, guardia di finanza e polizia locale hanno presidiato il territorio insieme al personale del nucleo dei carabinieri forestali, del nucleo ispettorato del lavoro e del nucleo antisofisticazione e sanità. Oltre 20mila euro di sanzioni per irregolarità riscontrate negli esercizi commerciali.