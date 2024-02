Le notizie più importanti di oggi 8 febbraio 2024 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, giovedì 8 febbraio, attraverso le notizie e le storie più interessanti che riguardano Latina e la provincia.

- Una storia di cronaca agghiacciante arriva da Terracina, dove una ragazzina è stata violentata dallo zio. Lo scorso ottobre, la denuncia dei genitori. La violenza si era consumata 8 mesi prima e la giovane, superando la paura e il timore di non essere creduta, aveva poi deciso di confidarsi con la sorella maggiore. Secondo la ricostruzione, lo zio al quale erano stati affidati i bambini durante l'assenza dei genitori, si era introdotto nel suo letto mentre gli altri dormivano. L'uomo è stato arrestato.

- Ha maltrattato ripetutamente la compagna minacciandola e insultandola, l’ha picchiata in più di una occasione provocandole traumi ed ematomi. Oggi per un 38enne di Latina è arrivata la condanna: tre anni e quattro mesi di reclusione e la conferma che deve restare in carcere. "Stupida, put....na, non sei capace di fare nulla" era una delle frasi pronunciate dall'uomo, che dopo averla minacciata di morte e picchiata, in un'occasione l'ha afferrata per la gola.

- La città di Aprilia è "osservata speciale". Dopo l'escalation di furti e rapine avvenuti negli ultimi giorni il prefetto di Latina Maurizio Falco ha convocato un Comitato per l'ordine e la sicurezza con il sindaco e le forze dell'ordine. Tre rapine in serie consumate in un solo giorno. Due colpi in tabaccherie, uno in farmacia, un altro all'ufficio postale. Intanto proprio oggi ad Aprilia i carabinieri hanno inseguito un'auto fuggita all'alt in un posto di blocco e arrestato uno dei due occupanti. Nell'abitacolo scoperti e sequestrati diversi arnesi da scasso.

- Seguito da Nettuno fino ad Aprilia e poi fermato. Nella sua auto sono stati trovati oltre 5 chili di hashish. L'operazione è stata condotta dagli agenti della questura di Roma e in manette, con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è un 48enne di nazionalità marocchina residente proprio a Aprilia.

- Sono stati 24 su 33 totali i comuni ricicloni virtuosi, premiati da Legambiente per aver superato la soglia del 65% di raccolta differenziata. Un dato che il locale Circolo Arcobaleno di Latina ha accolto con grande soddisfazione guardando soprattutto al futuro. Ma è su Latina il Circolo di Legambiente pone la sua attenzione. Il porta a porta ha raggiunto il 75% della popolazione estesa sul 90% del territorio comunale, e si è raggiunto oltre il 55% di raccolta differenziata. Ma non convince la strada scelta dalla nuova amministrazione che punta sui cassonetti stradali nel centro cittadino (qui l'analisi di Legambiente).