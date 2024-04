Le notizie più importanti di oggi 9 aprile 2024 a Latina e in provincia

Vi raccontiamo la giornata di oggi, martedì 9 aprile, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti e interessanti che hanno riguardato Latina e la sua provincia.

- E’ stata assolta Rosaria Di Silvio, 27enne figlia di Carmine Di Silvio detto “Porcellino”, finita agli arresti domiciliari a ottobre perché nel corso di una perquisizione nella sua abitazione la polizia aveva trovato circa un etto tra cocaina e hashish, due fucili, una pistola e alcuni proiettili. L’accusa aveva chiesto una condanna a sei anni di reclusione.

- Ladri in fuga sulla Pontina hanno abbandonato un furgone pieno di rame appena rubato. Durante un controllo nei pressi dello svincolo Borgo Montello- Cisterna la polizia stradale ha intercettato il mezzo ma gli occupanti alla vista della pattuglia sono scesi scappando a piedi per le campagne. All’interno del furgone 14 quintali di cavi di rame gommato rosso risultato rubato. Le indagini sono in corso.

- E indagano invece i carabinieri su uno strano episodio che si è verificato nella notte in viale Nervi dove c’è stato il danneggiamento di un'auto e il furto di diverse parti dello stesso veicolo. L’intervento dei militari dell'Arma dopo che un uomo aveva segnalato che la vettura di un amico, parcheggiata sotto casa, era stata distrutta.

- E’ stato fissato per il 4 giugno davanti alla Corte di assise di Latina il processo per l'omicidio di Marco Gianni, il 31enne ucciso a colpi di fucile nella sua azienda florovivistica a Sabaudia quasi un anno fa, il 13 aprile del 2023. Sul banco degli imputati Riccardo Di Girolamo, ex convivente della compagna della vittima; deve rispondere di omicidio volontario e alterazione di arma comune da sparo.

- L'arresto è scattato alla fine di quello che doveva essere un normale controllo: potagonista un giovane di 22 anni che nella stanza di un B&B di Formia che occupava da alcuni giorni e nella sua abitazione nascondeva droga trovata dai carabinieri durante le perquisizioni. Alla fine sono stati sequestrati 100 grammi di hashish e il giovane è stato arrestato per detenzione e spaccio di droga.

- Un nuovo tratto di pista ciclabile è stato realizzato in piazza del Popolo durante i lavori per l’isola pedonale in centro. Una novità che non era stata annunciata dalla maggioranza di Governo, che nelle scorse settimane aveva dichiarato anche di voler eliminare l’anello ciclabile nel cuore della città, e neanche nell’ordinanza del 31 marzo che dispone le modifiche in centro. Ma, come spiegano dal Comune, il pezzo di striscia rossa destinato alle due ruote non avrà vita lunga, sarà infatti presto eliminato.