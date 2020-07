ASD Pro Cori Calcio: iscrizioni aperte

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

Finalmente ci siamo, martedì 28 luglio dalle ore 17.30 alle ore 20.00 presso il campo sportivo di Norma si aprono ufficialmente le iscrizioni alla scuola calcio dell’ASD Pro Cori Calcio per la stagione 2020/2021. La neo nata scuola calcio è aperta a tutti i nati fra il 2005 e il 2013.

"Insieme a Giovanni Russo, persona che stimo molto sia sotto il profilo umano che professionale, siamo pronti a partire da zero con la scuola calcio ed il settore giovanile – ha affermato Filippo Di Marco, il Direttore Sportivo dell’ASD Pro Cori Calcio – il nostro intento è offrire l'opportunità a tanti giovani del luogo di imparare ad amare il calcio, attraverso la competenza e la professionalità dei loro insegnanti e di portare in campo, oltre al sorriso anche i veri valori dello sport e le tante emozioni legate ad ogni partita".

Molte le novità legate all’anno calcistico 2020/2021 per la Pro Cori Calcio che, nella sua faretra ha diversi dardi da mettere a segno. "Stiamo dando il via ad una serie di affiliazioni per creare una sorta di tour fra i comuni Lepini, iniziamo da Norma per poi passare a Cori ma siamo in trattative anche con Sermoneta alta e il campo delle Prate – ha proseguito Giovanni Russo, Vice Presidente dell’ ASD Pro Cori Calcio – l’intento è creare diverse squadre per poi disputare dei tornei interni ed educare così i ragazzi alla sportività e al fair play".

Appuntamento per la prima tornata di iscrizioni dei nati fra il 2005 e il 2013 al campo sportivo di Norma questo Martedì 28 luglio dalle ore 17.30 alle ore 20.00