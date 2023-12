Basket, un rinforzo per la Benacquista: a Latina arriva l’esterno Lorenzo Zangheri

Arrivano rinforzi in casa Benacquista Assicurazioni Latina Basket: la società pontina ha siglato un accordo con Lorenzo Zangheri che è già a disposizione di coach Sacco e dello staff tecnico e che farà parte dei convocati per la partita di domani con Rieti.

Zangheri, ala classe 2004 per 199 centimetri di altezza e 88 chili di peso, è un giovane del vivaio dell’Aquila Basket Trento. Cresciuto cestisticamente a Riccione e arrivato a Trento nell’estate 2021, l’esterno. In questa stagione è risultato il secondo miglior realizzatore degli Under 19 Eccellenza della Dolomiti Energia Trentino viaggiando a 21,3 punti di media grazie anche alla sua efficacia al tiro da fuori. Con la maglia delle giovanili bianconere negli ultimi anni ha raggiunto per due volte le Finali Nazionali di categoria e due volte i quarti di finale di Legabasket Next Gen Cup.

A Zangheri è arrivato un caloroso benvenuto un sincero in bocca al lupo per questa nuova avventura con la maglia nerazzurra dal residente, commendator Lucio Benacquista, e da tutta la società pontina.