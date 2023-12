Basket, a Cremona la prima delle due trasferte consecutive per la Bencquista Latina

E’ una stagione tormentata quella della Benacquista Assicurazioni Latina Basket chiamata ad affrontare anche il problema della chiusura del palazzetto dello sport con il contestuale “trasloco” a Ferentino dove verranno giocate le partite casalinghe.

Ma tornando a parlare di campo dopo la sconfitta di sabato contro Torino, i nerazzurri partiti ieri per Cremona sono pronti a scendere in campo questa sera, 6 dicembre alle 20.30, sul parquet del PalaRadi dove affronteranno i padroni di casa della Ferraroni Juvi in occasione della tredicesima giornata (seconda del girone di ritorno) del campionato di Serie A2 Old Wild West.

Sarà la prima di due trasferte consecutive per gli uomini di coach Sacco che domenica prossima faranno visita alla blasonata Cantù per concludere il ciclo di 3 partite in una settimana.

La squadra ha avuto, ovviamente, poco tempo a disposizione per recuperare energie, dopo la lunga e intensa sfida di sabato scorso con Torino (terminata al supplementare) ma, dal punto di vista mentale, è pronta a dare battaglia, a scendere in campo con voglia di giocare e di vincere. I nerazzurri hanno una grande dote: la capacità di non mollare, caratteristica che li accompagnerà anche in questa trasferta. La partita dell’andata, disputata al PalaBianchini, ha visto il successo della Juvi con il risultato 89-91.

“In questi mesi mi sono reso conto di quanto il gioco in questa categoria sia intenso, quanto gli avversari siano forti e quanto i giocatori stranieri facciano la differenza - ha detto alla vigilia della gara Felix Amo -. Sicuramente richiede un maggior sforzo mentale e la capacità di mantenere sempre alto il livello di concentrazione, ma è un’esperienza incredibile. A prescindere dal risultato finale della partita con Torino, di cui siamo tutti molto dispiaciuti, sono soddisfatto di essere riuscito a dare il mio contributo alla squadra, soprattutto difensivamente. E’ stato bello e stimolante avere tanti minuti a disposizione. Ora ci attende una partita altrettanto dura e fisica e sarà fondamentale riuscire a giocare assieme, rimanere coesi e concentrati, ma soprattutto dare tutto ciò che abbiamo, più del 100%, collaborare per riuscire a portare a casa il risultato. Non ci arrendiamo, siamo pronti a lottare con tutte le nostre forze, perchè il campionato è ancora lungo e abbiamo fiducia nelle potenzialità del nostro gruppo".