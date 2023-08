Boxe, prima della nuova sfida mondiale Magnesi si rilassa a Fondi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

Michael “Lone Wolf” Magnesi si prepara alla prima difesa del titolo mondiale Silver Wbc dei pesi superpiuma, conquistato lo scorso 31 marzo sfidando l’argentino Ayrton Gimenez. Il 28enne pugile laziale nativo di Palestrina e residente a Civitavecchia, che vanta un record di 22 vittorie e una sconfitta, metterà in palio la cintura contro Nike “La Promesa” Theran (18 v), 26enne colombiano originario di Barranquilla, ma che da tempo vive e si allena a Santo Domingo. Un incontro in cartellone per il prossimo 27 ottobre a Roma, in una location ufficializzata a breve.

"Per Michael sarà una tappa fondamentale -, sottolinea la moglie e promoter Alessandra Branco -. Attualmente nel ranking Wbc è in nona posizione, se vincesse il nostro Lupo solitario potrebbe entrare nella top five, per poi dare l’assalto alla cintura Gold della stessa federazione, al momento detenuta dallo statunitense O’Shaquie Foster. Ma adesso bisogna concentrarsi solo sulla difesa di ottobre». Guantoni e testa rivolti a Theran, dunque. «Prima di sceglierlo, avevamo contattato almeno altri otto pugili presenti nel ranking Wbc, però per svariati motivi nessuno ha accettato di battersi contro Michael. Fino a che non abbiamo individuato il colombiano, un atleta solido, imbattuto e anche dal pugno pesante, che ama scambiare alla corta distanza. Viste le doti da picchiatore di Michael, delle caratteristiche ideali per portare il match sul nostro campo".

Magnesi ha già iniziato la preparazione da giorni, guidato dal maestro Gesumino Aglioti e sotto l’occhio attento del pluricampione del mondo Silvio Branco, che ormai da tempo ne cura la parte tecnica e atletica. Nella settimana di Ferragosto è previsto un breve stop, come da quattro anni a questa parte il pugile e la moglie-promoter hanno raggiunto la città di Fondi, in provincia di Latina, per concedersi qualche giorno di relax dall’amico fraterno e main sponsor Roberto Massarone, patron della catena Le Cinéma Café. Poi, largo alla seconda tranche di allenamenti: "Partiremo a bomba con la preparazione vera e propria, salirò sul ring deciso a conquistare quest’altro grande sogno mondiale".

Appuntamento al 27 ottobre, per una serata arricchita anche da un’importante copertura televisiva: "Finalmente vedremo Michael su una tv internazionale - anticipa Alessandra Branco -. Appena messi al loro posto gli ultimi dettagli, comunicheremo sia la location capitolina che la televisione che coprirà l’evento". Un appuntamento con la grande boxe che, oltre all’incontro tra il campione italiano e Theran, vedrà un ricco sottoclou con protagonisti altri pugili del Magnesi Boxing Team. I biglietti saranno disponibili a breve online, sulla piattaforma boxol.it. La riunione è stata organizzata dalla A&B Events e dal Magnesi Boxing Team della promoter Alessandra Branco, in collaborazione con la Federazione Pugilistica Italiana e il World Boxing Council. "Ringrazio il presidente Fpi Flavio D’Ambrosi, il segretario generale Alberto Tappa e Andrea Locatelli, nonché il presidente Wbc Mauricio Sulaiman e il vicepresidente Mauro Betti" rimarca Branco che non dimentica gli sponsor: "Tutti molto importanti e vitali per noi e la carriera di Michael, in particolare l’amico e sponsor principale Roberto Massarone, l’imprenditore civitavecchiese Paolo Sbrozzi ed Ettore Lucarelli, imprenditore attivo tra Cave e Zagarolo. Da anni fanno sì che possa essere un pugile professionista, cosa quasi impossibile in Italia".