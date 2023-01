Aprilia, Mariotti: "Risultato largo ma complimenti ai ragazzi"

L'Aprilia ricomincia il 2023 nel modo migliore, mettendo a segno una vittoria importante e difficile contro l'Angri nel primo match del nuovo anno. Mariotti, al termine della sfida, ha commentato così la prestazione dei suoi:

"È stata una partita sofferta, il 3 a 1 è largo, bisogna riconoscere il valore della squadra avversaria che ha giocato un'ottima partita, anche fisicamente erano più brillanti. Devo però ringraziare i ragazzi che stanno facendo bene. Devo fare un nome su tutto: Innocenti. Spesso lo richiamo, tante volte lo maltratto pure ma è un ragazzo che dà tutto. Lui poi ha un carattere molto chiuso. Tante volte lo cambio perché la partita lo richiede ma si allena bene. Volevo fare i complimenti a tutta la squadra e a lui in particolare. Stanno facendo bene, oggi era difficile, questa è la squadra che più mi ha colpito come intensità e forza fisica. All'ultimo abbiamo vinto la partita troppo largamente ma questo è il calcio. Ci prendiamo i 3 punti, andiamo a quota 22".

"Ora c'è Atletico Uri. Abbiamo l'obiettivo della salvezza da quando sono arrivato. Tutti ci davano per spacciati, una squadra morta. I ragazzi sono migliorati, cresciuti come squadra. Va un complimento a loro perché quando fai questa striscia significa che hai qualità morali e di gruppo. L'attenzione dovrà essere alta perché il calcio ti dà tutto ma ti leva anche tutto in pochissimo tempo".