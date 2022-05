Aprilia-Carbonia 4-1: vittoria schiacciante!

Squadra in casa

L'Aprilia batte il Carbonia nella 33esima giornata di campionato e vola a 51 punti in classifica. Ad aprire il match, dopo appena un minuto, è Succi. Al quindicesimo arriva anche il raddoppio, sempre con lo stesso giocatore. Nel secondo tempo, la squadra di Galluzzo torna in campo con la stessa mentalità e trova il tris al 33' con Mannucci. Un minuto dopo, Agostinelli accorcia le distanze ma la rete è inutile ai fini del risultato: al 42', infatti, Cruz ristabilisce gli equilibri trovando il gol del 4 a 1. Vittoria netta, dunque, per i pontini, che si apprestano a concludere il campionato vivendo un momento positivo.

APRILIA - CARBONIA 4-1

APRILIA Zappalà (45’st Salvati G.), Succi (34’st Cruz), Falasca (1’st Santarelli), Bernardini (1’st De Crescenzo), Pezone, Njambe, Ceka, Battisti, Corelli, Mannucci, Vasco (44’st Proia) PANCHINA Salvati P., Pomponi, Delli Colli, Mascia. ALLENATORE Galluzzo

CARBONIA Idrissi, Serra (44’st Basciu), Suhs, Carboni, Padurariu, Murgia (27’st Porcheddu), Aloia, Bellu (27’pt Adamo), Dore (27’st Agostinelli), Isaia, Porru (27’st Ganzerli) PANCHINA Bigotti, Crobeddu, Gjuci, Russu. ALLENATORE Suazo

MARCATORI Succi 1’pt, 15’pt (A), Mannucci 33’st (A), Agostinelli 34’st (C), Cruz 42’st (A)

ARBITRO Garofalo di Torre del Greco

ASSISTENTI Piccinini di Ancona, Preci di Macerata