Serie D girone G: i risultati della 32esima giornata

Termina la 32esima giornata di Serie D girone G, turno infrasettimanale. L'Aprilia esce sconfitto con il Team Nuova Florida, nonostante il gol di Milani in apertura. Un pari invece per l'Insieme Formia contro il Cassino, con i ciociari in grado di riagguantare la partita in rimonta. Tutti i risultati.

I RISULTATI DELLA 32ESIMA GIORNATA

Muravera-Gladiator 1-3

Arzachena Costa Smeraldo - Afragolese 2-0

Carbonia - Vis Artena 2-0

Cassino Calcio - Insieme Formia 1-1

Cynthialbalonga - Lanusei Calcio 7-2

Ostia Mare - Atletico Uri 0-1

Real Monterotondo Scalo - Giugliano Calcio 0-3

Team Nuova Florida - Aprilia 2-1

Torres - Sassari Calcio Latte Dolce 0-0