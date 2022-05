Cassino-Insieme Formia 1-1: un punto con Di Biase

Nella 32esima giornata di Serie D girone G, turno infrasettimanale, l'Insieme Formia pareggia 1 a 1 contro il Cassino. Ad aprire le marcature sono proprio i pontini, in gol dopo appena quattro minuti con Di Biase. Al 79', poi, arriva il pari firmato da Darboe. Amarezza per la squadra di Starita, che aveva pregustato l'idea di portare a casa tre punti che sarebbero stati vitali per la classifica. Il punto ottenuto porta invece la squadra pontina a 27 in classifica, appena un punto sopra al Carbonia, in zona retrocessione diretta.

CASSINO-INSIEME FORMIA 1-1

MARCATORI: 4' Di Biase, 79' Darboe