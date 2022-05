Insieme Formia, alla ripresa c'è la capolista. Contro il Giugliano...

Dopo lo stop di due settimane in Serie D, nel girone G, dovuto ad alcune positività nel gruppo del Lanusei che hanno spinto la LND a fermare tutto fino al 15 maggio, si riparte proprio la prossima domenica. Per l'Insieme Formia, alla ricerca di punti preziosi per evitare la retrocessione diretta, l'impegno sarà quasi proibitivo: davanti agli uomini di Starita c'è infatti il Giugliano. La capolista cerca punti per archiviare la vittoria del campionato: al momento i campani sono a quota 66 punti, seguiti dal Nuova Florida a 60. Nelle ultime quattro gare di campionato, dunque, l'obiettivo del club partenopeo è quello di mettere a segno almeno due vittorie, a partire da domenica. L'Insieme Formia, però, è in un buon momento di forma e vuole assolutamente ottenere punti per cercare di evitare la retrocessione diretta, passando per i playout.