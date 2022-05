Serie D girone G: il programma della 31esima giornata

Dopo lo stop dovuto alle positività nel gruppo squadra del Lanusei, che hanno portato il Comitato Regionale a prendere la decisione di fermare il campionato per un'ulteriore settimana, la Serie D riprende con il girone G in questo weekend. Per le pontine, Aprilia in campo contro la Torres. L'Insieme Formia ospiterà invece in casa il Giugliano.

SABATO 14 MAGGIO

Afragolese - Ostia Mare ore 15

Atletico Uri - Cynthialbalonga ore 15

Sassari Calcio Latte Dolce - Cassino Calcio ore 15

DOMENICA 15 MAGGIO

Lanusei - Real Monterotondo Scalo ore 16

Aprilia - Torres ore 16

Carbonia - Muravera ore 16

Gladiator - Arzachena ore 16

Insieme Formia - Giugliano ore 16

Artena - Nuova Florida ore 16