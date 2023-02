Aprilia, al Quinto Ricci passa il COS: pontini in zona playout

Brutta sconfitta casalinga per l'Aprilia, che contro il COS Sarrabus Ogliastra perde 2 a 1 e si fa superare in classifica, rimanendo ferma a quota 28 punti, in zona playout. Partono bene i padroni di casa con Grossi al 7'. Al 9' nuova occasione, questa volta doppia, prima con Innocenti e poi con Murgia. Al 30' è ancora Innocenti ad impegnare Floris mentre al 35' si fanno vedere gli ospiti con Demontis. Al 40' grande azione personale di Capuano che però trova la difesa del COS ben schierata. Tre minuti dopo, il vantaggio dei sardi: incomprensione tra Murgia e Bordi, Demontis ne approfitta e si invola verso la porta battendo Silvestrini. Al 47' calcio di punizione di Murgia a pescare Innocenti ma anche questa volta Floris si allunga e salva tutto. Nella ripresa, ci prova Innocenti ma scivola e non riesce a calciare bene da ottima posizione. Al 22' l'Aprilia pareggia con una punizione di Murgia deviata da un difensore sardo. Appena due minuti dopo, però, gli ospiti passano nuovamente in vantaggio. Laconi sfrutta un calcio d'angolo e al volo batte Silvestrini. Dopo cinque minuti di recupero, passano 2 a 1 gli ospiti.

APRILIA - COS 1-2

APRILIA Silvestrini, Bordi, Gjuci, Murgia, Travaglini (4’st Marianelli), Ceka, Battisti (35’st Sebastianelli), Grossi, Capuano (35’st Pezone), Innocenti (25’st Zanchetta), Corelli (25’pt Paoloni) PANCHINA Siani, Bernardini, Pedone, Guarino ALLENATORE Mariotti

COS Floris, Balbo, Piredda, Cadau, Demontis, Ladu, Mancosu (46’st Mascia), De Mutiis (16’st Cossu, 41’st Ganzerli), Zanoni, Derbali, Laconi PANCHINA De Luca, Loi, Moi, Zoppi, Piras, Contu ALLENATORE Sanna

MARCATORI 43’pt Demontis (C), 22’st Murgia (A), 24’st Laconi (C)

ARBITRO Mascolo di Castellammare di Stabia

ASSISTENTI Santoriello di Nocera Inferiore, Di Meglio di Napoli