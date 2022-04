Aprilia-Giugliano 3-1: battuta la capolista!

Vittoria di peso dell’Aprilia nella 27esima giornata di Serie D, girone G. I pontini passano 3 a 1 sul Giugliano. Al Quinto Ricci gli ospiti provano fin da subito ad imporsi, ma l'Aprilia non cede e ribatte bene, nonostante l'infortunio al 10' di capital Pollace con l'ingresso in campo di Battisti. Al 12’ arriva il vantaggio dell’Aprilia, con un grandissimo gol di Moussa Njambe che dialoga bene con Bernardini: uno-due e tiro destro a sfiorare il palo che si insacca però in rete. Al 29’ arriva una clamorosa occasione per il Giugliano con Ferrari che a tu per tu con Salvati calcia al lato. Finisce così il primo tempo. Alla ripresa, al 3’ ancora pontini pericolosi in contropiede. Qualche minuto dopo, grande iniziativa di Njambe ma la blocca Baietti. All’11’ Milani entra in campo al posto di Pezone: dopo un minuto viene servito in area e di piatto destro sigla il 2 a 0. Al 19' il tris: Milani serve Vasco, questo si coordina e di destro sfodera un tiro che vale l'eurogol. Al 26' Cerone accorcia le distanze: grande punizione dal limite e incrocio dei pali. Gli ospiti provano a rendersi ancora pericolosi con Cerone, ma non c'è più tempo. Al Quinto Ricci finisce 3 a 1: l'Aprilia batte la capolista!

APRILIA - GIUGLIANO 3-1

MARCATORI: Njambe 12’pt (A), Milani 12’st (A), Vasco 19’st (A), Cerone 26’st (G)

APRILIA: Salvati P., De Crescenzo, Succi, Pollace (10’pt Battisti), Falasca, Bernardini, Pezone (11’st Milani), Njambe, Ceka, Mannucci (30’st Cruz), Vasco (36’st Santarelli). A disp. Zappalà, Salvati G., Cecili, Moreschini, Proia. All. Galluzzo

GIUGLIANO: Baietti, Ceparano (3’st Zanon), Poziello C., De Rosa (17’st Poziello R.), Ferrari (10’st Scaringella), Cerone, Gladestony (10’st Emmanouil), Caiazzo (1’st Boccia), Gentile, Biasol, Kyeremateng. All. Costanzo, Abonckelet, Poziello R., Mazzei, Gomez. All. Ferraro

ARBITRO: Frosi di Treviglio

ASSISTENTI: Persichini di Macerata, Piccinini di Ancona