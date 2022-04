Atletico Lazio-Sora 0-9: goleada e vittoria tranquilla

Tutto facile per il Sora nella 27esima giornata di campionato contro l'Atletico Lazio. La squadra pontina, già retrocessa, non riesce a bloccare le incursioni dei ciociari, che mantengono la seconda posizione in classifica. In gol, per la squadra di Ciardi, Beugrè al 30', con il raddoppio di Vita dopo tre minuti. Al 37' tris con autogol. Al 43' e 45' del primo tempo Rossi sigla una doppietta che vale il 5 a 0: si va così all'intervallo. Nel secondo tempo altre quattro reti: tripletta di Di Stefano e gol di Cestrone.

ATLETICO LAZIO: Selva, Amburatore, Scarpetti, Anselmo, Di Pietro, Pastore, Mascia (1'st Giura), Gigante, Lucidi, Rosi, Del Popolo. All. Germano

SORA: Simoncelli, Passi, Graziano, Ranellucci (1'st Tariuc), Lamacchia, Camara, Beugrè (1'st Frattesi), De Fato (11'st Pellegrino), Vita (1'st Di Stefano), Cestrone, Rossi (25'st La Porta). A disp. Frasca, Iannuzzi, Belotti, Souare. All. Ciardi

Marcatori: 30' pt Beugrè, 33' pt Vita, 37' pt autogol, 43' pt e 45' pt Rossi, 18' st, 25' st e 33' st Di Stefano, 28' st Cestrone.

Arbitro: sig. Di Serio di Latina.