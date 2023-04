Aprilia, Mariotti: "Lotteremo fino all'ultima giornata. La salvezza è ancora possibile"

L'Aprilia perde contro l'Arzachena e resta ultima in classifica. Mister Mariotti, al termine del match, commenta la difficile situazione di classifica. atre giornate dalla fine:

"Facciamo i complimenti ad Arzachena, hanno giocatori forti e lo sapevamo. Ringrazio comunque i ragazzi che stanno facendo il massimo da quando sono arrivato. C'è un problema, ma la squadra è questa e fa di tutto. Eravamo in vantaggio e abbiamo perso ma hanno dato tutto quello che hanno. Lotteremo tutto fino all'ultima giornata, fino a quando la matematica non ci dirà che siamo retrocessi. Ci sono ancora nove punti a disposizione ma dobbiamo capire cosa dobbiamo fare. Giochiamo come se non sapessimo che siamo ultimi".