Aprilia sottotono: col Portici non si va oltre lo 0 a 0

Squadra in casa Aprilia Racing

Dopo la caduta contro l'Atletico Uri ad interrompere la striscia positiva fatta di sette risultati utili consecutivi, l'Aprilia scende in campo contro il Portici nella 20esima giornata di Serie D e ne esce con uno 0-0. Al Quinto Ricci, la squadra campana disputa una gara propositiva, sfiorando in più occasioni il vantaggio. I padroni di casa, invece, si difendono e riescono a salvare la porta in più di un'occasione. Fino al 90', nessuna delle due formazioni riesce a sbloccare il risultato: i pontini salgono così a quota 23 punti, ad una lunghezza di vantaggio davanti agli avversari.