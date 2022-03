Aprilia-Sassari Latte Dolce 1-0: vittoria al 96'!

Incredibile ad Aprilia. Nella 23esima giornata di Serie D Girone G, i pontini portano a casa i 3 punti in extremis. Una vittoria voluta e desiderata, ottenuta solamente al 96', quando Njambe ha messo in rete la palla che vale l'1 a 0 e in automatico la vittoria. Un gol pesantissimo all'ultimo respiro, che regala a Galluzzo un sospiro di sollievo e tre punti vitali per la classifica. Dopo un'ottima prima parte di stagione, infatti, i pontini sono precipitati in classifica, rimanendo a secco di vittorie per più di due mesi. Un digiuno rotto contro il Real Monterotondo Scalo: nell'ultimo turno, poi, una nuova sconfitta contro l'Atletico Uri. Oggi, di nuovo una vittoria e di nuovo tre punti.

APRILIA-SASSARI LATTE DOLCE 1-0

MARCATORE: 96' Njambe