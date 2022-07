Aprilia, ufficiale Vanini: arriva dal Terracina

Un altro colpo in attacco per l'Aprilia, che ha ufficializzato l'arrivo dell'esterno d'attacco Alessandro Vanini. Il giovane, classe 2002, arriva dal Terracina, dove lo scorso anno è andato in gol 9 volte. Nel passato anche esperienze con il Pro Cisterna e il Pomezia. La nota ufficiale del club: "L’Aprilia è lieta di annunciare di aver trovato l’accordo per la stagione 2022/2023 con l’esterno d’attacco classe 2002 Alessandro Vanini. In arrivo dal Terracina dove l’anno scorso ha segnato ben 9 reti stagionali, Vanini ha militato anche con Pro Cisterna e Pomezia con le giovanili trascorse alla Polisportiva Carso con un anno al Sermoneta".