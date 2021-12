Atletico Pontinia, ufficiale l'arrivo di Gianmarco Peressini

L'Atletico Pontinia si rinforza. Il club, militante in Promozione Girone E, ha annunciato il primo acquisto della sessione invernale. Si tratta di Gianmarco Peressini, attaccante classe 1994 che arriva dal Vis Sezze, società nella quale ha militato nella prima parte di stagione.

Parliamo di un innesto importante per il club pontino: Peressini, cresciuto nelle giovanili del Latina, ha alle spalle una lunga esperienza nel calcio dilettantistico, dalla Serie D in giù.

Ad annunciare l'acquisto dell'attaccante, è stata la stessa società. "Siamo lieti di comunicare che il nostro direttore sportivo, Dario Pietrosanti, ha raggiunto l'accordo con il talentuoso calciatore Gianmarco Peressini" si legge sulla pagina ufficiale del club pontino.