Atletico Pontinia, goleada nell'ultima casalinga: 6 reti al Torrice

Il campionato, l'Atletico Pontinia, lo aveva già vinto nell'ultimo turno, contro il Monte San Giovanni Campano. L'ultima gara casalinga, però, doveva essere una festa e così è stato. Nel 29esimo turno di Promozione girone E, i biancorossi battono il Torrice segnando ben 6 gol. Ad aprire le marcature, al 19' del primo tempo, è Aquilani su calcio di rigore, che dopo due minuti trova anche il raddoppio. Al 32' la rete di Matteo vale il tris: è sempre lui, al 1' del secondo tempo, a mettere in porta anche il quarto gol. Al 22' ancora Aquilani, per la momentanea tripletta personale, che al 43' diventa un poker, non prima della rete al 30' di Sementilli per gli ospiti. Finisce così 6-1 e comincia la festa.