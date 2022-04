Audace-Pontinia 1-0: ko che sa di sentenza

Il Pontinia esce sconfitto dalla sfida della 28esima giornata di Eccellenza, girone C contro l'Audace. Sul campo della formazione romana, la squadra affidata dieci giorni fa al suo capitano De Martino, non è riuscita ad ottenere punti. Una gara rimasta in bilico per larghi tratti, con occasioni da entrambi i lati, fino all'85', quando Sandu ha messo in rete la palla dell'1 a 0. Un risultato che arriva dopo il buono 0 a 0 della scorsa settimana contro il Terracina, che aveva riacceso leggermente le speranze. La sconfitta di oggi, invece, suona come una condanna per la retrocessione.

AUDACE-PONTINIA 1-0

MARCATORE: 85' Sandu